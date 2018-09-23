Итоги выборов в Хабаровском крае могут отменить

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае. В интервью радио "Говорит Москва" Панфилова сказала, что ЦИК не исключает возможности отмены результатов голосования, но назвала такой вариант нежелательным. Глава ЦИК разочарована ходом голосования: "Посмотрим на основе всех фактов, которые сейчас поступают. Хотелось бы, чтобы кампания была более чистая".

Секретарь ЦИК России Майя Гришина сообщила ТАСС, что штабы Вячеслава Шпорта ("Единая Россия") и Сергея Фургала (ЛДПР) обвиняли соперников в многочисленных нарушениях. Проверка не подтвердила существенную часть из них, отметила Гришина. "Оба кандидата активно реагировали на любое малейшее подозрение", — сказала она.

По словам Гришиной, правоохранительным органам придется расследовать нарушения агитации и случай вброса бюллетеней на участке 124 в Хабаровске.

После обработки 1,52 процентов протоколов участковых комиссий Шпорт набирает 54,47 процента, Фургал — 40,93 процента.