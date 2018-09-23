ЕС пообещал Британии поддержку в деле Скрипалей

Евросоюз готов поддержать Великобританию по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как заявил ТАСС официальный представитель руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини, использование химического оружия, в том числе токсичных химических веществ, абсолютно неприемлемо и представляет собой угрозу безопасности для всех.

При этом представитель Могерини не стал отвечать на вопрос о том, готов ли Еврособз поддержать призывы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ужесточить санкции против России в связи с дело Скрипалей.

"Что касается санкций ЕС, то любое решение об их введении находится в компетенции Совета Европейского союза, который должен принимать решения по таким вопросам единогласно", — пояснил он.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), который якобы был разработан в России. Против нашей страны были введены новые санкции. Позднее власти Великобритании обвинили в причастности к отравлению двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. В Москве категорически отвергают все обвинения.