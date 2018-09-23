Ученые выяснили, как спать хуже всего

Американские ученые выяснили, какая поза во сне наиболее вредна для человека.

Как сообщает американское издание для женщин Bustle, к негативным последствиям может привести сон на животе. Речь, в частности, идет о болях в спине, так как во сне человек не может контролировать правильное положение позвоночника. Помимо болей в спине после ночи, проведенной на животе, человек может испытывать напряжение в шее и суставах, а также онемение и покалывание. Такой сон не позволяет свободно поворачивать голову и шею, а также затрудняет дыхание.

Эксперты называют сон на животе худшей позицией. Ситуация усугубляется, если спать на животе пытается беременная женщина. Причем вред можно нанести будущему ребенку даже на ранних стадиях беременности.

Тем же, кто никак не может отказаться от этой привычки, специалисты рекомендуют не использовать слишком мягкий матрас и отказаться от пухлых подушек, а также активнее заниматься физкультурой и йогой.

Одной из самых полезных поз для сна специалисты считают сон на боку. До 40% людей спят именно в такой позиции и чаще женщины, чем мужчины. Причем сон на левом боку способствует пищеварению, утверждает издание со ссылкой на медицинские исследования.

Между тем, зацикленность на здоровом сне те же американские ученые недавно признали психическим заболеванием.