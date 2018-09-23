Убийство девушек: таксист рассказал, как возил возбужденного Ипатова за ножом

В деле убийств девушек в Петрозаводске появились новые подробности, пишет РИА Новости. Ранее по подозрению в совершении преступлений был задержан безработный Антон Ипатов, освободившийся из колонии два года назад. Он взят под стражу до 18 ноября. Ипатову инкриминируют убийство молодых женщин 20 и 27 лет и нападение с ножом на еще одну девушку 16 сентября.

Таксист, обратившийся к властям, опознал Ипатова как пассажира, которого он отвез к месту преступления, а позже — в магазин "Рыболов-охотник" для покупки ножа. Как рассказал водитель, Ипатов в камуфляже с капюшоном вышел к машине из лесополосы. Он был возбужденным и неадекватным. Ипатов попросил таксиста отвези его в магазин, чтобы купить хороший охотничий нож. По словам Ипатова, он намеревался мстить неизвестному за попытку изнасилования его сестры, которая, якобы, попала в больницу с проколотым легким.

Как сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков, после ареста Ипатов признался в убийствах.