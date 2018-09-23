После снега Москву ждет третья волна бабьего лета

К началу октября в столицу может прийти третья волна бабьего лета — хотя и "в прохладном исполнении", рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, это может произойти благодаря скандинавскому антициклону.

Пока же в столице на следующей неделе ожидается похолодание — ночами до нулевой отметки, передает РИА Новости. За четыре дня в Москве и области может выпасть около 70 процентов месячной нормы осадков, а в отдельных районах возможен даже снег.

Между тем накануне в Москве был установлен новый температурный рекорд: в 14 часов на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха +25,8 градуса. Такого теплого 22 сентября в Москве не было за всю историю метеонаблюдений, и это на 0,4 градуса выше прежнего рекорда температуры, установленного в 1994 году. Однако уже ближе к вечеру на Москву обрушился мощный ливень.