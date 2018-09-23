Умер лауреат Нобелевской премии Чарльз Као

Британско-американский физик китайского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као скончался в возрасте 84-х лет.

Об этом сообщило агентство Синьхуа. Као скончался в воскресенье в Гонконге. Последние 15 лет ученый страдал от Альцгеймера.

Чарльз Као занимался теоретическими разработками в области оптоволоконной связи. Благодаря его исследованиям отрасль получила возможность стремительно развиваться. В 2009 году за свои труды Као совместно с Джорджем Смитом и Уиллардом Бойлом удостоился Нобелевской премии по физике за "новаторские достижения в области передачи света по волокнам для оптической связи".

Узнав о своем диагнозе, Као вместе с женой пожертвовал часть Нобелевской премии на учреждение фонда помощи больным с подобным диагнозом и стремился привлечь внимание общественности к этому заболеванию.