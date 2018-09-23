Очередной провал: Лондон и Брюссель не могут договориться

Автор: Дмитрий Киселёв

Очередным провалом в австрийском Зальцбурге закончились переговоры лидеров Евросоюза и Великобритании по Brexit. До 29 марта 2019 года, официальной даты выхода Великобритании из ЕС, осталось лишь шесть месяцев, а согласия по условиям развода нет и в помине. Жесткий Brexit все более реален.

Евросоюз перспектива выхода Великобритании без сделки не пугает. При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер все же напоминает Терезе Мэй, что часики-то тикают.

"Это соглашение должно быть готово к октябрю, время поджимает. Отсутствие соглашения по Brexit — это не мой рабочий прогноз, но, если это случится, Еврокомиссия полностью готова к этому. Она готова к любым сценариям и последствиям, которые могут стать результатом отсутствия соглашения. Не беспокойтесь и будьте счастливы", — заявил Юнкер.

Последнее "не беспокоиться" адресовано лишь европейцам и ни в коем случае не британцам. Им-то как раз беспокоиться есть из-за чего. Да оно и видно. На саммите царила прямо-таки гнетущая атмосфера. Так, Ангела Меркель, двигаясь навстречу улыбающейся Мэй, прошла мимо и даже не протянула ей ладонь. В Сети тут же посыпались шутки типа: "Меркель все правильно сделала, у Мэй руки в Новичке" или "Бастинда и Гингема поругались".

В то же время настроение немецкому канцлеру вполне могли испортить последние опросы общественного мнения. Рейтинг ее блока ХДС/ХСС опустился еще на один процентный пункт и составил лишь 28%. Антирекорд с ноября 1997 года, когда собственно этот опрос и начали проводить.

Автор: Михаил Антонов

Главное украшение любого коллектива — это его женщины. Неформальный саммит Евросоюза в Зальцбурге светился отраженным светом Ангелы Меркель и Терезы Мэй. Да, светом сумеречным, закатным. Так, что у самых отмороженных возникло желание добавить ярких тонов: в редакции британского таблоида Express посмотрели видео и родили сенсацию, которую быстро разнесло по другим "медиапомойкам", — канцлер Германии отказалась пожать руку премьер-министру Великобритании, хотя Мэй и Меркель к тому моменту уже успели десять раз повидаться и поздороваться.

Муха на торте вызывает не меньше эмоций, чем вишенка, но не надо ничего выдумывать, чтобы отразить глубину конфликта вокруг Brexit. С этим все и так хорошо.

"Brexit подобен железнодорожной катастрофе, в которой еще задолго до столкновения были видны несущиеся друг навстречу другу поезда. Саммит ЕС в Зальцбурге был возможностью предотвратить крушение, однако британский премьер Тереза Мэй и главы правительств и государств оставшихся 27 стран-участниц ЕС отказались дернуть стоп-кран", — пишет Bild.

Мэй привезла в Зальцбург план "Чекерс" — от названия британской правительственной резиденции, где он был согласован. В замен общего рынка — создание зоны свободной торговли, отсутствие таможенного и паспортного контроля на границе государства ЕС Ирландии и Северной Ирландии, входящей в Соединенное Королевство. Но план в Зальцбурге не понравился: через прозрачную границу в ЕС пойдут левые товары, а пошлины за них не пойми с чего будут капать британцам.

"Не может быть никаких компромиссов по вопросу внутреннего рынка", — заявила Меркель.

"Высказанные предложения неприемлемы. Особенно что касается сферы экономики", — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Отсутствие границы позволит Лондону сохранить мир с северо-ирландскими сепаратистами. Давайте тогда поставим таможню между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства, предлагают коварные европейцы. Теперь уже Мэй на это пойти не может. "Мы не можем разделить Соединенное Королевство на две экономические зоны. Скоро мы представим наши предложения", — сказала Мэй.

Но предложить ей нечего, отступать некуда. План "Чекерс", даже в его нынешнем виде, был согласован внутри британского правительства с большим потерями: кабинет Мэй покинули глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, которым план показался слишком компромиссным в отношении Брюсселя, разрушающим сам смысл референдума о выходе из ЕС. Вернувшись домой, Мэй сразу появилась на телеэкранах.

"Я всегда говорила: отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. ЕС должен четко понимать, что мы не будем пересматривать результаты референдума, но и мою страну расчленять я не собираюсь", — заявила она.

Жесткий Brexit — выйти как есть, без предварительных договоренностей, с бегством капитала, обвалом фунта и прочими радостями изоляции — наверное, тоже не вариант. Но именно к нему злопамятные соседи подталкивают Британию. 29 марта она по-любому должна выйти из ЕС, а 30-го выйдет в отставку Мэй по закону жанра, безжалостного к сделавшим свое дело маврам. В правящей Консервативной партии на этот счет сформировался консенсус, и среди первых на замену — Борис Джонсон.

"Господин Маассен займет должность в Министерстве внутренних дел и станет секретарем по безопасности", — сказал Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии.

Относительно драмы Brexit актуальные проблемы немецкой политики приобрели явно водевильный оттенок: руководство страны занято трудоустройствам бывшего главы немецкой контрразведки Массена, которого само же и уволило за сомнения в достоверности видеороликов, запечатлевших "охоту на мигрантов" в Хемнице. Шеф Массена министр внутренних дел Зеехофер тут же взял его на более высокую должность. Социал-демократы, требовавшие убрать Массена, шутку не оценили.

"Это ошибочное решение. Я понимаю тех, кто критикует данное решение, но в данном случае есть и конкретный адресат — Хорст Зеехофер", — отметила Андреа Налес, председатель Социал-демократической партии Германии.

Меркель согласилась с решением Зеехофера, чтобы в очередной раз не ставить под угрозу целостность правительства. Вернувшись из Зальцбурга, она ровно с той же целью согласилась с социал-демократами. "Мы договорились пересмотреть сложившуюся ситуацию. Это правильно и необходимо", — считает Меркель.

Легковесность происходящего не может скрыть фундаментального конфликта, который грозит Меркель тем же, чем Brexit грозит Мэй, — общественный, меж- и внутрипартийным расколом по вопросу о мигрантах. При этом канцлер Германии упустила уже несколько возможностей уйти красиво, и ей остается только тянуть лямку.

В сатирической передаче Extra 3 это подается в форме беседы канцлера с собственным дневником: "Дорогой ежедневник, я очень устала. Я себе свой последний срок представляла намного более расслабленным. Проблемы в Хемнице. Сразу перехожу к плану действий: сохранять спокойствие, потом ничего не делать, потом подождать. Маасен в СМИ подрывает мой авторитет, так мне говорят. Мне стоит принять меры. Как глупо. Прячусь за растением, но меня, к сожалению, быстро находят".

Проблемы находят Меркель постоянно. Рейтинг ее партии пробил очередное дно – 28% — а правая "Альтернатива для Германии" выросла уже до 18 и закрепилась на втором месте. Ее ключевой тезис о том, что Меркель должна уйти досрочно, разделяет более половины немцев.

И даже нейтральная или больше сочувствующая канцлеру пресса воспринимает решения неформального саммита в Зальцбурге по миграции укрепить взаимодействие с Египтом и нарастить пограничные силы Frontex не как план действий, а как усталую показуху.

Авторитетная SZ назвала встречу в австрийском Зальцбурге "саммитом застоя". Для либерального мейнстрима это так. И совсем по-другому для их политических противников в Европе. В свое время вхождение в правительство националистической партии "Свобода" привело к бойкоту Австрии со стороны соседей по Евросоюзу. То, что теперь они едут туда и не обращают внимание на то, что "Свобода" — снова часть правящей коалиции, лучше всего показывает, какой рывок совершили ультраправые.