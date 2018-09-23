Новости Политика

Все видео этой рубрики
23 сентября 201822:40

Очередной провал: Лондон и Брюссель не могут договориться

Автор: Дмитрий Киселёв

Очередным провалом в австрийском Зальцбурге закончились переговоры лидеров Евросоюза и Великобритании по Brexit. До 29 марта 2019 года, официальной даты выхода Великобритании из ЕС, осталось лишь шесть месяцев, а согласия по условиям развода нет и в помине. Жесткий Brexit все более реален.

Евросоюз перспектива выхода Великобритании без сделки не пугает. При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер все же напоминает Терезе Мэй, что часики-то тикают.

"Это соглашение должно быть готово к октябрю, время поджимает. Отсутствие соглашения по Brexit — это не мой рабочий прогноз, но, если это случится, Еврокомиссия полностью готова к этому. Она готова к любым сценариям и последствиям, которые могут стать результатом отсутствия соглашения. Не беспокойтесь и будьте счастливы", — заявил Юнкер.

Последнее "не беспокоиться" адресовано лишь европейцам и ни в коем случае не британцам. Им-то как раз беспокоиться есть из-за чего. Да оно и видно. На саммите царила прямо-таки гнетущая атмосфера. Так, Ангела Меркель, двигаясь навстречу улыбающейся Мэй, прошла мимо и даже не протянула ей ладонь. В Сети тут же посыпались шутки типа: "Меркель все правильно сделала, у Мэй руки в Новичке" или "Бастинда и Гингема поругались".

В то же время настроение немецкому канцлеру вполне могли испортить последние опросы общественного мнения. Рейтинг ее блока ХДС/ХСС опустился еще на один процентный пункт и составил лишь 28%. Антирекорд с ноября 1997 года, когда собственно этот опрос и начали проводить.

Автор: Михаил Антонов

Главное украшение любого коллектива — это его женщины. Неформальный саммит Евросоюза в Зальцбурге светился отраженным светом Ангелы Меркель и Терезы Мэй. Да, светом сумеречным, закатным. Так, что у самых отмороженных возникло желание добавить ярких тонов: в редакции британского таблоида Express посмотрели видео и родили сенсацию, которую быстро разнесло по другим "медиапомойкам", — канцлер Германии отказалась пожать руку премьер-министру Великобритании, хотя Мэй и Меркель к тому моменту уже успели десять раз повидаться и поздороваться.

Муха на торте вызывает не меньше эмоций, чем вишенка, но не надо ничего выдумывать, чтобы отразить глубину конфликта вокруг Brexit. С этим все и так хорошо.

"Brexit подобен железнодорожной катастрофе, в которой еще задолго до столкновения были видны несущиеся друг навстречу другу поезда. Саммит ЕС в Зальцбурге был возможностью предотвратить крушение, однако британский премьер Тереза Мэй и главы правительств и государств оставшихся 27 стран-участниц ЕС отказались дернуть стоп-кран", — пишет Bild.

Мэй привезла в Зальцбург план "Чекерс" — от названия британской правительственной резиденции, где он был согласован. В замен общего рынка — создание зоны свободной торговли, отсутствие таможенного и паспортного контроля на границе государства ЕС Ирландии и Северной Ирландии, входящей в Соединенное Королевство. Но план в Зальцбурге не понравился: через прозрачную границу в ЕС пойдут левые товары, а пошлины за них не пойми с чего будут капать британцам.

"Не может быть никаких компромиссов по вопросу внутреннего рынка", — заявила Меркель.

"Высказанные предложения неприемлемы. Особенно что касается сферы экономики", — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Отсутствие границы позволит Лондону сохранить мир с северо-ирландскими сепаратистами. Давайте тогда поставим таможню между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства, предлагают коварные европейцы. Теперь уже Мэй на это пойти не может. "Мы не можем разделить Соединенное Королевство на две экономические зоны. Скоро мы представим наши предложения", — сказала Мэй.

Но предложить ей нечего, отступать некуда. План "Чекерс", даже в его нынешнем виде, был согласован внутри британского правительства с большим потерями: кабинет Мэй покинули глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, которым план показался слишком компромиссным в отношении Брюсселя, разрушающим сам смысл референдума о выходе из ЕС. Вернувшись домой, Мэй сразу появилась на телеэкранах.

"Я всегда говорила: отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. ЕС должен четко понимать, что мы не будем пересматривать результаты референдума, но и мою страну расчленять я не собираюсь", — заявила она.

Жесткий Brexit — выйти как есть, без предварительных договоренностей, с бегством капитала, обвалом фунта и прочими радостями изоляции — наверное, тоже не вариант. Но именно к нему злопамятные соседи подталкивают Британию. 29 марта она по-любому должна выйти из ЕС, а 30-го выйдет в отставку Мэй по закону жанра, безжалостного к сделавшим свое дело маврам. В правящей Консервативной партии на этот счет сформировался консенсус, и среди первых на замену — Борис Джонсон.

"Господин Маассен займет должность в Министерстве внутренних дел и станет секретарем по безопасности", — сказал Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии.

Относительно драмы Brexit актуальные проблемы немецкой политики приобрели явно водевильный оттенок: руководство страны занято трудоустройствам бывшего главы немецкой контрразведки Массена, которого само же и уволило за сомнения в достоверности видеороликов, запечатлевших "охоту на мигрантов" в Хемнице. Шеф Массена министр внутренних дел Зеехофер тут же взял его на более высокую должность. Социал-демократы, требовавшие убрать Массена, шутку не оценили.

"Это ошибочное решение. Я понимаю тех, кто критикует данное решение, но в данном случае есть и конкретный адресат — Хорст Зеехофер", — отметила Андреа Налес, председатель Социал-демократической партии Германии.

Меркель согласилась с решением Зеехофера, чтобы в очередной раз не ставить под угрозу целостность правительства. Вернувшись из Зальцбурга, она ровно с той же целью согласилась с социал-демократами. "Мы договорились пересмотреть сложившуюся ситуацию. Это правильно и необходимо", — считает Меркель.

Легковесность происходящего не может скрыть фундаментального конфликта, который грозит Меркель тем же, чем Brexit грозит Мэй, — общественный, меж- и внутрипартийным расколом по вопросу о мигрантах. При этом канцлер Германии упустила уже несколько возможностей уйти красиво, и ей остается только тянуть лямку.

В сатирической передаче Extra 3 это подается в форме беседы канцлера с собственным дневником: "Дорогой ежедневник, я очень устала. Я себе свой последний срок представляла намного более расслабленным. Проблемы в Хемнице. Сразу перехожу к плану действий: сохранять спокойствие, потом ничего не делать, потом подождать. Маасен в СМИ подрывает мой авторитет, так мне говорят. Мне стоит принять меры. Как глупо. Прячусь за растением, но меня, к сожалению, быстро находят".

Проблемы находят Меркель постоянно. Рейтинг ее партии пробил очередное дно – 28% — а правая "Альтернатива для Германии" выросла уже до 18 и закрепилась на втором месте. Ее ключевой тезис о том, что Меркель должна уйти досрочно, разделяет более половины немцев.

И даже нейтральная или больше сочувствующая канцлеру пресса воспринимает решения неформального саммита в Зальцбурге по миграции укрепить взаимодействие с Египтом и нарастить пограничные силы Frontex не как план действий, а как усталую показуху.

Авторитетная SZ назвала встречу в австрийском Зальцбурге "саммитом застоя". Для либерального мейнстрима это так. И совсем по-другому для их политических противников в Европе. В свое время вхождение в правительство националистической партии "Свобода" привело к бойкоту Австрии со стороны соседей по Евросоюзу. То, что теперь они едут туда и не обращают внимание на то, что "Свобода" — снова часть правящей коалиции, лучше всего показывает, какой рывок совершили ультраправые.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

22:43

Эрдоган: Турция надеется на помощь России в борьбе с терроризмом

21:43

Выборы в Хабаровском крае: победил Фургал

20:55

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в московском дерби

20:06

Выборы во Владимирской области подошли к концу

18:39

У Букингемского дворца схватили мужчину с шокером

18:12

Расстрел налетчика Корейца в Питере попал на видео

18:08

Израиль заявил, что безопасность уничтоженного Ил-20 была в приоритете

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Израиль вероломно подставил российский Ил под удар сирийских ПВО

Израиль вероломно подставил российский Ил под удар сирийских ПВО

1 час назад
Авторы фальшивой химатаки в Сирии по-глупому прокололись

Авторы фальшивой химатаки в Сирии по-глупому прокололись

2 часа назад
Выборы в Хабаровском крае: победил Фургал

Выборы в Хабаровском крае: победил Фургал

58 минут назад
Расстрел налетчика Корейца в Питере попал на видео

Расстрел налетчика Корейца в Питере попал на видео

3 часа назад
Шапиро и Кинг могли разыграть спектакль в Солсбери из-за британского гражданства и суда

Шапиро и Кинг могли разыграть спектакль в Солсбери из-за британского гражданства и суда

2 часа назад
Убийство девушек: таксист рассказал, как возил возбужденного Ипатова за ножом

Убийство девушек: таксист рассказал, как возил возбужденного Ипатова за ножом

5 часов назад
Норвежский премьер прокомментировала задержание россиянина за шпионаж

Норвежский премьер прокомментировала задержание россиянина за шпионаж

1 час назад
Дочь британского миллионера умерла после перекуса в аэропорту

Дочь британского миллионера умерла после перекуса в аэропорту

9 часов назад
Ученые выяснили, как спать хуже всего

Ученые выяснили, как спать хуже всего

6 часов назад
Проснулся второй в мире по величине грязевой вулкан Отман-Боздаг

Проснулся второй в мире по величине грязевой вулкан Отман-Боздаг

3 часа назад
После снега Москву ждет третья волна бабьего лета

После снега Москву ждет третья волна бабьего лета

5 часов назад
Пока Китай одевает Америку, она пытается его "обуть"

Пока Китай одевает Америку, она пытается его "обуть"

1 час назад
Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку

Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку

1 час назад
Из Верзилова пытаются слепить "следующую жертву отравителей из России"

Из Верзилова пытаются слепить "следующую жертву отравителей из России"

1 час назад
Новые скандалы с Трампом: книга про пенис и фото с Дудой

Новые скандалы с Трампом: книга про пенис и фото с Дудой

24 минуты назад
В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта в Ахвазе

В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта в Ахвазе

51 минута назад
Гибель Boeing в Донбассе: Россия раскрыла гостайну

Гибель Boeing в Донбассе: Россия раскрыла гостайну

59 минут назад
ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в московском дерби

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в московском дерби

1 час назад
Лондон уверен, что Тегеран выполняет все требования СВПД

Лондон уверен, что Тегеран выполняет все требования СВПД

1 час назад
Арестован Исмаил Эфендиев

Арестован Исмаил Эфендиев

2 часа назад
Выборы во Владимирской области подошли к концу

Выборы во Владимирской области подошли к концу

2 часа назад
Здоровье Верзилова: действие токсина еще влияет на мышление

Здоровье Верзилова: действие токсина еще влияет на мышление

2 часа назад
Болтон рассказал, с какой речью выступит Трамп на Генассамблее ООН

Болтон рассказал, с какой речью выступит Трамп на Генассамблее ООН

3 часа назад
У Букингемского дворца схватили мужчину с шокером

У Букингемского дворца схватили мужчину с шокером

3 часа назад
Порошенко эмоционально отреагировал на проход кораблей ВМС Украины под Крымским мостом

Порошенко эмоционально отреагировал на проход кораблей ВМС Украины под Крымским мостом

3 часа назад
Губернаторские выборы: ЦИК все видит

Губернаторские выборы: ЦИК все видит

4 часа назад
"Зенит" обыграл "Локомотив" в матче-триллере со счетом 5:3

"Зенит" обыграл "Локомотив" в матче-триллере со счетом 5:3

4 часа назад
Новак: текущая цена на нефть сбалансирована

Новак: текущая цена на нефть сбалансирована

4 часа назад
В США назвали действенными угрозы Трампа

В США назвали действенными угрозы Трампа

4 часа назад
Хейли уточнила, до каких пор КНДР будет под санкциями

Хейли уточнила, до каких пор КНДР будет под санкциями

4 часа назад
Трамп не стремится свергнуть Рухани и готов с ним встретиться

Трамп не стремится свергнуть Рухани и готов с ним встретиться

5 часов назад
Умер лауреат Нобелевской премии Чарльз Као

Умер лауреат Нобелевской премии Чарльз Као

5 часов назад
В Литве Папа Франциск говорил о Холокосте и ссылках

В Литве Папа Франциск говорил о Холокосте и ссылках

5 часов назад
Число жертв кораблекрушения на озере Виктория возросло до 225

Число жертв кораблекрушения на озере Виктория возросло до 225

6 часов назад
Раскол: Константинополь использует свои привилегии "на Украине и в других местах"

Раскол: Константинополь использует свои привилегии "на Украине и в других местах"

6 часов назад
Президент Македонии о переименовании страны: я уже проголосовал 27 лет назад

Президент Македонии о переименовании страны: я уже проголосовал 27 лет назад

6 часов назад
Санкции не помешают российскому ОПК

Санкции не помешают российскому ОПК

6 часов назад
В Питере родился первый "метромалыш"

В Питере родился первый "метромалыш"

7 часов назад
В Челябинске перестали вывозить мусор на свалку: это стало слишком дорого

В Челябинске перестали вывозить мусор на свалку: это стало слишком дорого

8 часов назад
Эрдоган пожаловался на "террористическое болото"

Эрдоган пожаловался на "террористическое болото"

8 часов назад
Путин выберет, кем заменить Лихачева

Путин выберет, кем заменить Лихачева

8 часов назад
На севере Крыма снят режим ЧС

На севере Крыма снят режим ЧС

8 часов назад
Американцы и канадцы научат украинских военных не подрываться на своих же минах

Американцы и канадцы научат украинских военных не подрываться на своих же минах

9 часов назад
Чехия считает СП-2 выгодным проектом

Чехия считает СП-2 выгодным проектом

9 часов назад
Слова Дещицы вызвали отвращение у польских властей

Слова Дещицы вызвали отвращение у польских властей

10 часов назад
Самый дорогой в мире дом могут снести сразу после продажи

Самый дорогой в мире дом могут снести сразу после продажи

11 часов назад
Редкая мутация вызывает смертельную бессонницу

Редкая мутация вызывает смертельную бессонницу

11 часов назад
Русские девушки перевоплотились в персонажей Warcraft

Русские девушки перевоплотились в персонажей Warcraft

11 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 22 сентября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 22 сентября 2018 года

22.09.2018 18:56
Как трехмерная печать одежды и обуви повлияет на индустрию моды

Как трехмерная печать одежды и обуви повлияет на индустрию моды

22.09.2018 13:40
В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

В Москве впервые выступит Пласидо Доминго-младший

20.09.2018 21:58
Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на "Богему"

19.09.2018 21:50