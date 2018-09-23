Ибрагимович задумался о возвращении в шведский чемпионат

Знаменитый нападающий Златан Ибрагимович сообщил, что клуб "Мальме", в котором швед начинал футбольную карьеру, сделал предложение игроку вернуться в чемпионат Швеции. Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" не исключил своего возвращения домой.

"Я получил предложение. "Мальме" хочет, чтобы я вернулся и закончил там карьеру. Не знаю, я не исключаю такой вариант. Это чемпионат, по которому я скучаю", — цитирует Ибрагимовича Goal.

Отметим, что недавно шведский нападающий "Гэлакси" забил 500-й мяч в карьере в ворота "Торонто".