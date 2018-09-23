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23 сентября 201822:20

Новые скандалы с Трампом: книга про пенис и фото с Дудой

Автор: Дмитрий Киселёв

В Америке Дональд Трамп получает удар буквально ниже пояса. Вслед за книгой журналиста The Washington Post Боба Вудворда о закулисье Белого дома и некоей группе "внутреннего сопротивления" Трампу, работающей в его ближайшем окружении, анонсируется уже следующая книга против президента США. Название — "Полное разоблачение". Автор — известная порноактриса Сторми Дэниэлс — блондинка, утверждающая, что спала с Трампом более десяти лет назад, когда тот еще и не помышлял стать президентом США. За молчание потом получила от адвоката Трампа 130 тысяч долларов, но сейчас решила, что заработает больше, если издаст книгу, а те, кто сейчас травят Трампа, обеспечат изданию рекламу. Очевидно, что литературный дар у Дэниэлс не главное из ее достоинств. Во всяком случае, ранее текстов от нее никто не видел и тем более не ждал.

И вот помогли — прямо сразу книга! Да еще с такими подробностями, что хоть стой, хоть падай. Мол, пенис у Трампа "меньше среднего", но "не такой уж маленький". Здесь в политическом истеблишменте Вашингтона полагается над Трампом смеяться. Вообще похоже на школьный буллинг — травлю, агрессивное преследование. Строго-настрого запрещено, но в данном случае никого не смущает.

Как никого не смущает, что у порноактрисы в оценках размеров вообще-то своя шкала и свои представления о "среднем" и "не таком уж маленьком". У порноактрисы — профессиональная деформация, ведь партнеров на съемках ей подбирают с неестественно гротескными размерами. Закон жанра. "средний" размер для этой блондинки в нормальной жизни и среде, далекой от порноиндустрии, вполне может оцениваться более высоко. Так что чисто по-мужски поддержим здесь Трампа.

Если же все измерить с точки зрения силы политического выпада, уровня дискуссии, что опустилась ниже некуда, то как вы себе представляете, должен отвечать Дональд Трамп? Какой аргумент со стороны президента США должен считаться убедительным? Ему что, дернуть молнию и вывалить свои достоинства? Выйти с дымящимся наперевес? Но поможет ли это? Да и остаются ли у Трампа вообще хорошие ходы и сильные аргументы?

Ускорение ВВП, рекордно низкая безработица? Но ведь это не "Вау!" Вот очередная блондинка против Трампа — это "Вау!" Книга в четыре пальца толщиной про кротов в Белом доме — тоже круто! Русскую шпионку поймали, русского хакера требуем выдать — вот навязанная Трампу повестка — куда поважнее всего остального. Только иррациональная истерика, затягивание общества в болото грязи в канун выборов в Конгресс сможет нанести непоправимый урон партии Трампа, оставив ее в меньшинстве. Вот цель!

Автор: Валентин Богданов

В многократно пробитое американской политикой дно снова стучат. На этот раз чем-то похожим на популярную в США игрушку. В своей книге порноактриса Сторми Дэниэлс детально описывает башню Трампа. Она пишет, что это похоже на грибок из игры "Марио".

Деньги за молчание Дэниэлс всучил бывший трамповский адвокат Майкл Коэн, который сейчас под судом. Обвиняют в мошенничестве. Через него до Трампа пытается добраться спецпрокурор Мюллер. По данным телеканала ABC, следователи уже несколько раз встретились с Коэном, чтобы поговорить о возможных бизнес-сделках Трампа в России.

Доказательств связей его штаба с Москвой все нет, что не мешает набирать на теме политические очки даже таким людям, как адвокат засевшей за мемуары порнозвезды. В перерывах между заседаниями Майкл Авеннати облетел полдюжины американских штатов и наконец-то приземлился в студии Fox News.

Снизить градус вражды с ядерной державой могла бы публикация документов о так называемом российском вмешательстве в американские выборы. Трамп приказал Минюсту немедленно рассекретить информацию. Но потом забрал свои слова назад. "Глубинное государство" вновь стало на защиту своих интересов. Ветер перемен ему вредит.

На Атлантическом побережье США в разгаре сезон ураганов. Ущерб от тропического шторма "Флоренс" перевалил за 50 миллиардов долларов. Ущерб от того, что сформировался в редакции The New York Times, еще предстоит оценить. Газеты вышла с сенсационной новостью. Год назад в Вашингтоне ни много ни мало готовился государственный переворот. Организатором называют замлавы Минюста Рода Розенстайна, куратора все того же спецпрокурора Мюллера.

Весной прошлого года Розенстайн среди своих якобы рассуждал о том, что надо бы тайно записать Трампа с прицелом подвести его под 25-ю поправку к Конституции. Задействовали ее, к примеру, когда снимали Никсона.

"Вы только посмотрите, какая история вскрылась в Департаменте юстиции и ФБР! Что происходит, посмотрите! Хочу отметить, что у нас отличные люди в Департаменте юстиции. Но завелись там и очень плохие. Вы сами видели, что происходило в ФБР, — все ушли. Но запашок остался. От него тоже избавимся", — заявил Дональд Трамп.

Сам Розенстайн все отрицает. Госсекретарь Помпео советует несогласным поискать другое место работы. В Минюсте США ищут источник неприятного запаха. Говорят, следы ведут к бывшему замглавы ФБР Эндрю Маккейбу. Отправленный Трапом в отставку всего за два дня до пенсии, он так и не смог пережить обиду, считают информированные отставники. Среди них и бывший пресс-секретарь Джорджа Буша-младшего.

Маккейба убрали за несанкционированные утечки в прессу. Но дни дверей нараспашку в Белом доме продолжаются и без него. Последний случай — унизительное для Анджея Дуды фото с его встречи с Трампом. Менеджер социальных сетей польского телеканала Belsat Иван Шила выложил снимок в Facebook, снабдив издевательской подписью: "Слева — президент Польши".

Шилу тут же выкинули с работы, но снимок уже ушел в мир, где стремительно набирает популярность. Кто-то предлагает свой безопасный вариант (дескать, поменял бы их местами, и не было бы проблем), кто-то обращает внимание на содержание.

Дуда ведь унижался не только перед фото, но и перед телекамерами. Предложил США 2 миллиарда долларов за американскую базу на своей территории и пообещал в этой базе увековечить имя Трампа Трампу лично.

"Я улыбался, когда говорил президенту Трампу, что хотел бы построить вместе с ним американскую базу в Польше, которую мы могли бы назвать "Форт Трамп". Я убежден, что это возможно", — отметил польский президент.

Одной лишь базой мечты Анджея Дуды в деле противостояния России не ограничиваются. Как бы остановить строительство "Северного потока-2", размышлял, отправляясь в Вашингтон, польский президент. "Не с нашей помощью" — разочаровали гостя на той же встрече.

"Мы не собираемся вводить санкции против компаний, участвующих в "Северном потоке". Мы просто думаем, что это должно быть досадно для граждан Германии, что они платят России за энергию миллиарды долларов в год. Мне кажется, немцам это не нравится", — отметил Трамп.

Впрочем, на новые односторонние ограничения в США все-таки пошли. В черный список внесены 33 должностных лица, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом. Впервые задействованы и так называемые вторичные санкции. Америка пытается наказать Китай, который приобретает у России истребители Су-35 и зенитно-ракетные комплексы С-400. И это спустя всего несколько дней после очередного раунда торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками. В США вводят новые пошлины в размере 10% на китайский импорт объемом в 200 миллиардов долларов. С 1 января следующего года ставка вырастет до 25%.

"Настало время принять жесткие меры в отношении Китая. У нас нет выбора. На протяжении многих лет мы страдали, наши прекрасные фермеры чувствовали это воздействие, но теперь-то у них все хорошо. Да, мы вводим санкции против одних стран, с другими сотрудничаем. Нас обдирает весь мир", — уверен Трамп.

Он назвал Америку "свиньей-копилкой", которую все грабят. Аналогия рискованная, завести может далеко, но визги в Поднебесной слушать не хотят. Пекин притормозил ход переговоров. В Вашингтоне бодрятся. Китай куда больше продает в США, чем оттуда покупает. Мол, патронов у нас с запасом. Но так недалеко и до самострела. Пошлинами обложены почти 6 тысяч наименований китайских товаров.

Для многих американских производителей и почти для всех торговых сетей это означает рост издержек и розничных цен, убытки, а в перспективе и сокращение рабочих мест, увеличением числа которых Трамп так гордится. Недовольны даже те самые фермеры. В Китае сложа руки не сидят — ввели ответные накрутки на американскую свинину, соевые бобы и злаки. Началось перепроизводство. Цены на сельхозпродукцию рухнули на треть.

Голоса избирателей из глубинки критически важны для республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс. Сохранить там большинство для Трампа и его однопартийцев не менее сложная задача, чем сделать снова великой Америку, большая часть которой до сих пор сделана в Китае.

Текст: "Вести недели"

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