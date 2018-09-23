"Зенит" обыграл "Локомотив" в матче-триллере со счетом 5:3

В Санкт-Петербурге завершился матч восьмого тура чемпионата России между лидером нынешнего сезона "Зенитом" и действующим чемпионом страны "Локомотивом". Встреча получилась крайне результативной: на двоих соперники забили восемь мячей. Со счетом 5:3 победу одержали хозяева поля.

В первом тайме соперники создали немало голевых моментов. И если бы не отличная игра вратарей, зрители увидели бы намного больше забитых мячей.

Счет в этой встрече открыл Олег Шатов. На 13-й минуте первого тайма он обводящим ударом из левого угла штрафной послал мяч в дальний угол ворот. Гильерме даже не шелохнулся.

Однако хозяева поля недолго радовались успеху. Уже на 17-й минуте Дмитрий Баринов сравнял счет: мяч после его удара прошел между ног Далера Кузяева и залетел в сетку.

После перерыва команда Сергея Семака задавила гостей. Меньше 20 минут понадобилось сине-бело-голубым, чтобы забить три мяча подряд в ворота Гильерме. Дубль оформил Шатов. Еще по разу отличились Артем Дзюба и Александр Ерохин.

На 74-й минуте Алексей Миранчук отквитал один гол. А под занавес матча Федор Смолов сократил преимущество хозяев поля до минимума. Однако уйти от поражения "железнодорожникам" не удалось. Последний гол в этом матче оказался на счету Себастьяна Дриусси.

После победы над действующим чемпионом России "Зенит" упрочил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 22 очка после восьми матчей и уверенно занимают первое место. "Локомотив" остался на 11-м месте с 9 баллами.