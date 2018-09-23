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23 сентября 201818:58

У Букингемского дворца схватили мужчину с шокером

фото EPA

Охрана Букингемского дворца в воскресенье днем задержала мужчину, который пытался проникнуть на территорию британской королевской резиденции с электрошокером.

Охрана остановила мужчину на территории центра для посетителей королевской резиденции — у входа на территорию дворца. "38-летний мужчина был задержан по подозрению в том, что у него было с собой оружие", — говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

Задержанный доставлен в отделение полиции, сейчас идет его допрос.

 

В полиции подчеркивают, что пока не расценивают действия задержанного как попытку совершения теракта.

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