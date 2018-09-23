Проснулся второй в мире по величине грязевой вулкан Отман-Боздаг

В Азербайджане произошло извержение второго в мире по величине грязевого вулкана Отман-Боздаг. Он находится на Апшеронском полуострове, в 35 километрах к юго-западу от столицы страны Баку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление азербайджанского министерства экологии и природных ресурсов, вулкан "проснулся" в воскресенье, он дважды выбросил фонтаны грязи на высоту 200-300 метров. После извержения на прилегающей к вулкану территории образовались трещины глубиной до 40 метров.

До этого грязевой вулкан Отман-Боздаг извергался 6 февраля 2017 года.