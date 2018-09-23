Россиянина в Осло задержали под нелепым предлогом

Задержание и последующий арест российского гражданина в Норвегии носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом, считают в посольстве РФ в этой стране. Россиянина задержали в аэропорту Осло 21 сентября, а на следующий день по решению суда поместили под стражу на две недели с контролем писем и посещений.

Перед этим он участвовал в семинаре в норвежском парламенте на тему дигитализации. В мероприятии приняли участие представители 34 стран. Представителя России заподозрили в незаконной разведывательной деятельности.

Представители посольства обеспечивают консульское содействие, защиту прав и интересов задержанного гражданина России, сообщила телеканалу "Россия 24" представитель дипмиссии Ольга Кирьяк. Ранее адвокат российского гражданина Хеге Аакре рассказала, что 51-летний россиянин, задержанный по подозрению в шпионаже, сотрудничает со следователями полиции с целью "прояснить возникшее недоразумение".