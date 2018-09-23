Тренер "Зенита" Семак: мы выглядели намного лучше "Локомотива"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак похвалил свою команду за победу над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура чемпионата России. По мнению наставника сине-бело-голубых, хозяева поля доставили болельщикам удовольствие.

"Мы действовали хорошо, выглядели намного лучше и по качеству, и по количеству создаваемых моментов. Абсолютно заслуженная победа. Поздравляю команду и болельщиков. Хотелось доставить зрителям удовольствие, и я думаю, что они его получили", — приводит слова Семака Чемпионат.com.

Также он отметил, что голы в ворота "Зенита" не вытекали из логики игры, поэтому команде обидно было пропускать такие мячи.

Напомним, что встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" завершилась победой питерской команды со счетом 5:3.