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23 сентября 201822:37 Алена Рогозина

Сибирские промышленники решили вернуть лидерство на рынке

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на ближайшие три года. Среди прочих статей расходов значительные средства — более 40 миллиардов рублей — планируется направить на развитие Северного морского пути. Будут развивать инфраструктуру арктических портов, строить новые атомные ледоколы. Задача — стратегическая. В разы увеличится грузопоток через Северный морской путь, в том числе перевозки нефти, газа, угля и, конечно, руды и металлов.

Проекты затронет также города Норильск и Дудинка, что на Таймыре, ведь полуостров уже сейчас — важнейший промышленный центр Сибири, настоящая кладовая цветных металлов, в том числе очень редких. Как их добывают в леденящих условиях Арктики?

Гигантские канаты и лебедки. Здесь начинается спуск в самый глубокий в Евразии рудник. Чтобы спуститься под землю, сначала надо подняться в огромное "ведро" или "кастрюлю".

Как бы внушительно ни выглядела шахта, спуск — дело ювелирное. Диаметр ствола местами меньше пяти метров, а пройти в абсолютной темноте нужно и вечную мерзлоту, и упорные скалистые породы. Тундра тает, и сверху льет как из ведра.

Шахту прорубили для обустройства главной выработки, то есть богатая порода из нее тоже пойдет, но со временем: основная задача рудника "Скалистый" — увеличить объемы добычи до 60 миллионов тонн — богатой руды, более 20 тонн медистой руды. По расчетам специалистов, запасов хватит более чем на полвека.

"Это драгоценная руда. Ее отвезут на обогатительную фабрику. Медь, кобальт, никель, золото, платина — в этой руде все есть", — пояснил Игорь Костенко, заместитель руководителя Дирекции по развитию рудника "Скалистый".

Литейный цех. Тысяча градусов, жар, дым. Тут воочию понимаешь, какой труд был вложен в то, чтобы все это построить. Когда в 1935 году начали осваивать эти месторождения Норильского промышленного района, здесь царил только невыносимый холод. Теперь — десятки шахт и обогатительный комбинат. А главное – продукция: "медная, никелевая, платиновая, золотая и серебряная кровь" для кораблестроения, машиностроения, производства электроники всей планеты.

Любой разговор о добыче полезных ископаемых в Арктике сопровождает огромная экологическая работа. За чистотой технологического процесса следят мобильные лаборатории. Они здесь повсюду. Мониторинг — 24 часа в сутки, сотни тысяч проб воды, почвы и воздуха.

2,5 миллиарда инвестиций только в серный проект — таков ответ металлургов на санкции. Колоссальная модернизация всего производства и строительство цехов для переработки производственных сернистых газов в гипс. Абсолютно инертную и безопасную смесь гипса с дробленым известняком рассчитывают применять для рекультивации отработанных карьеров. Технология российская, аналогов в мире нет.

"Я был рад, что технологическую мысль и навыки наши ребята воспринимают и впитывают как губка. Это значит, что рано или поздно через определенные проблемы, но мы овладеем такого рода технологиями и будем защищены от всевозможных изоляционных тенденций, которые набирают обороты", — уверен Владимир Потанин, президент, председатель Правления ПАО "ГМК Норильский никель".

Мощный горно-промышленный кластер в заполярной пустыне Таймыра создали за двадцать лет в невероятно сложных климатических условиях и при всех прочих социальных и экономических обстоятельствах под собирательным наречием "невозможно". Огромные производства с оборудованием, десятки специалистов, сотни новых мест появляются в смежных производствах, строится и осваивает Северный морской путь новый ледокольный флот.

Дудинка — невероятный, красивый, красочный город. Устье Енисея. Карское море. На рейде много судов. Это значит, Северный морской путь работает очень активно, что, конечно, не может не радовать.

Николай Шибаев, проходивший половину жизни в северных широтах, работу на новом судне называет "режимом арктического такси". Не капитанский мостик, а пункт наблюдения: у судна ледокольного класса вместо руля — джойстик.

Система Azipod разворачивает многотонный контейнеровоз буквально на месте, сокращает расход топлива, а дорога от Дудинки до европейских портов занимает от пяти до семи суток.

В бортовом компьютере — карта Северного морского пути, как на ладони видна вся инфраструктура уникального транспортного канала, который по значению и возможностям уже сравнивают с Суэцким. Новый флот пока обеспечивает круглогодичную навигацию только в западном секторе. Для освоения Арктики на стапелях судостроительных заводов заложены еще несколько дизель-электроходов. Задача — сделать судоходным весь Севморпуть на протяжении всего года.

При въезде в Дудинку — современный культурный центр, посвященный обычаям таймырских народов. Ненцы, эвенки, в одном из зимовий живет семья древних охотников неолита — нганасаны. Языческие символы здесь соседствуют с современными технологиями, за оленеводческими чумами — ледовая арена, где проводят международный чемпионат по керлингу.

В неуступчивом климате, где долгие месяцы за минус 50 и полярная ночь, люди работают, создают семь. На вопрос, о чем мечтаете, юные спортсмены отвечают: "Постоять за свою Родину в хоккее".

Невиданный с советских времен производственный размах требует такого же притока специалистов. Они едут со всей страны. И в Норильске, и в Дудинке, в соседних поселках для рабочих, которых здесь с нетерпением ждут, ремонтируют жилые дома, строят поликлиники, обновили аэропорт.

В регионе, конечно, проблем еще очень много, но уже есть где отдыхать, где получить образование. Налаженный быт, современные объекты досуга, фантастическая по красоте природа и очень достойная по сравнению со средней полосой заплата. Что еще нужно для профессиональной реализации?

Никеля и палладия столь высоких технических свойств нет ни в Африке, ни в Австралии. В Азии и Америке они нужны как воздух. Советский Союз имел большую долю этих металлов на мировом рынке. Точные данные до сих пор под секретом. "Норникель" ставит амбициозную задачу: нарастить эффективность, вернуть значительный объем потерянного в 90-е рынка и занять лидирующие позиции.

Текст: "Вести недели"

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