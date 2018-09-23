Чемпионат мира. Российские волейболисты обыграли финнов и пробились в "Финал шести"

На чемпионате мира по волейболу состоялась заключительная игра второго группового этапа между сборными России и Финляндии. Команда Сергея Шляпникова одержала победу со счетом 3:0 (25:17, 25:19, 25:22), которая позволила российским волейболистам пробиться в "Финал шести".

Чтобы продолжить борьбу на турнире, сборной России необходимо было побеждать финнов в заключительной игре второго группового турнира. И россияне добились успеха в трех сетах.

Команда Сергея Шляпникова сумела отобраться в "Финал шести". Решающий этап чемпионата мира стартует 26 сентября.