Выборы в Хабаровском крае: победил Фургал

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края, набрав 69,57 процента голосов. Его соперник — действующий губернатор, единоросс Вячеслав Шпорт — набрал 27,97 процента. Таковы данные ЦИК России после подсчета 100 процентов голосов.

Результаты голосования во втором туре выборов в Хабаровском крае подводились оперативно, а подсчет голосов велся прозрачно. Об этом, передает ТАСС, заявила журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина. Выборы, по ее словам, сопровождались хорошей явкой, активностью избирателей, хорошей организацией на избирательных участках.

Фургал считает итоги прошедшего голосования честными, передает "Интерфакс". По его словам, такой результат голосования в его штабе предполагали еще неделю назад. Предположения оказались верны — следовательно, выборы были честными, сказал он журналистам.

Выборы сентября 2018 года говорят о несостоятельности прогнозов скептиков о неконкурентности выборного процесса в России, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, третьи выходные подряд можно видеть напряженную борьбу за пост губернатора — конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим.

Нарушений, которые могли бы стать причиной отмены губернаторских выборов в Хабаровском крае, на данный момент не отмечено, добавила глава ЦИК. При этом она отметила "беспрецедентный уровень информационного мусора" на протяжении всей кампании и особенно повторного голосования на выборах губернаторов.