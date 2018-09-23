Здоровье Верзилова: действие токсина еще влияет на мышление

Верзилов идет на поправку в немецкой клинике, но далек от полного восстановления, сообщает Интерфакс со ссылкой на его жену.

В сообщении уточняется состояние здоровья художника-акциониста. "Петр путает обстоятельства и периодически убежден, что он не в больнице, а в ОВД Басманный", — приводит агентство слова его супруги, участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой.

Она также добавила, что речь о скорой выписке Верзилова пока не идет. К тому же врачам пока не удается определить токсин, которым Верзилов был отравлен.

Петр Верзилов был госпитализирован с признаками отравления в Москве 11 сентября, затем переведен в реанимацию. 15 сентября отец акциониста организовал спецборт для транспортировки Верзилова в Германию для дальнейшего лечения.

"Основных версий отравления две: расследование Петей убийства трех российских журналистов в ЦАР и месть за акцию на финале чемпионата мира по футболу", — считает Толоконникова.