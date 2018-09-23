КХЛ. "Спартак" в гостях победил рижское "Динамо"

В единственном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" оказался сильнее в гостях рижского "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей шайбы забросили Анатолий Никонцев, Робин Ганзл и Александр Хохлачев​​​. Единственный гол у хозяев льда оказался на счету Линуса Виделля.

Спартаковцы после победы в Риге занимают шестое место в Западной конференции, набрав 10 очков после 9 игр. У рижских динамовцев осталось 11 баллов. Они располагаются на пятой строчке турнирной таблицы Запада.