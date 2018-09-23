"Арсенал" одержал четвертую подряд победу в чемпионате Англии, обыграв "Эвертон"

В воскресенье, 23 сентября, двумя матчами продолжился шестой тур Английской премьер-лиги. На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне "Арсенал" принимал ливерпульский "Эвертон" и одержал победу со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили форварды Александр Ляказетт (56-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (59-я).

"Арсенал" после двух поражений на старте сезона одержал четвертую подряд победу в чемпионате, набрал 12 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Эвертон" с шестью баллами располагается на 12-й строчке.

В другом матче игрового дня "Челси" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" со счетом 0:0.