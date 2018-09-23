ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в московском дерби

В Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" состоялось московское дерби. В центральном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА принимал "Спартак". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Счет в матче на 30-й минуте красивым ударом со штрафного открыл бразильский полузащитник "красно-белых" Фернандо.

"Красно-синим" удалось отыграться уже во втором тайме. Хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич на 62-й минуте отлично обработал мяч и обводящим ударом отправил его в ворота Александра Максименко.

Отметим, что матч посетил 29 361 зритель. Это стало рекордом посещаемости "ВЭБ-Арены", домашнего стадиона московского ЦСКА. Предыдущий лучший результат был датирован 12 апреля 2018 года. Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы между ЦСКА и лондонским "Арсеналом" посетили 29 284 зрителя.

В турнирной таблице премьер-лиги после восьми туров лидирует санкт-петербургский "Зенит" (22 очка). Далее идут "Ростов" и "Спартак" (по 15), "Краснодар" и ЦСКА (по 13). При этом краснодарцы имеют игру в запасе и могут выйти на чистое второе место в случае победы над самарскими "Крыльями Советов", с которыми сыграют на выезде 24 сентября.