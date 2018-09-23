Лондон уверен, что Тегеран выполняет все требования СВПД

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что власти Ирана выполняют требования Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

По ее словам, СВПД должен сохраняться, поскольку это дает определенные гарантии, что Иран не получит ядерное оружие. "Мы считаем, что ядерная сделка должна сохраняться", — подчеркнула Мэй, слова которой приводит ТАСС. Она добавила, что и другие участники сделки придерживаются такого же мнения.

Вместе с тем британский премьер выразила солидарность своей страны с США, которые указывают на "другие аспекты поведения Ирана", с которыми приходится иметь дело. В пример Мэй привела разработку баллистических ракет и действия Тегерана по "дестабилизации региона".

Со своей стороны американский постпред при ООН Никки Хейли заявила ранее в воскресенье, что США не стремятся к смене власти в Иране или любой другой стране, к чему в конечном итоге могут привести введенные Вашингтоном против Тегерана. Вместе с тем она в очередной раз обвинила Иран в поддержке терроризма. Как напомнила Хейли, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Иран является "плохим игроком" на международной арене.