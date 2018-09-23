Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в мае будущего года намерен покинуть свой пост. Он намерен снова заняться политикой.

Кроме того, Луценко сообщил, что не собирается участвовать в работе избирательного штаба действующего президента Петра Порошенко, а также в заседаниях любого другого избирательного штаба.

"Я не буду участником избирательного штаба действующего президента, это четко", — приводит РИА Новости слова генпрокурора, сказанные в интервью одному из украинских телеканалов в воскресенье вечером.

Поясняя свои планы относительно предстоящей отставки, Луценко отметил, что хочет доработать до конца президентских выборов. По его мнению, это станет серьезной гарантией того, что выборы состоятся в соответствии с законом и в установленные сроки.

"Увидите, что весной мне будет о чем отчитываться", — пообещал украинский генпрокурор.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Луценко был назначен генпрокурором в мае 2016 года, срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.