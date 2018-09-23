Сергей Овчинников: столичное дерби получилось валидольным

Старший тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал ничью команды в столичном дерби со "Спартаком". Встреча прошла 23 сентября на поле армейцев и завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что главный тренер "красно-синих" не пришел на пресс-конференцию, так как сразу после матча отправился в Белоруссию на похороны близкого друга — президента белорусского клуба БАТЭ Анатолия Капского.

"Игра была валидольной, но многие получили удовольствие от этого матча, — сказал Овчинников, которого цитирует пресс-служба клуба. — То, что мы ожидали "Спартака", мы и увидели. Наша команда провела неплохой матч, очень ровно, без провалов в игре. Мы проигрывали, сравняли. Конечно, хотелось выиграть, но в целом результатом можем быть довольны".