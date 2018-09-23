Массимо Каррера: я доволен результатом и игрой "Спартака" в матче с ЦСКА

Главный тренер столичного футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прокомментировал итог московского дерби. В нем 23 сентября "красно-белые" сыграли вничью с ЦСКА. Встреча прошла на поле армейцев и завершилась со счетом 1:1.

"Я доволен результатом и доволен игрой своих ребят, — заявил Каррера, которого цитирует РИА Новости. — Уверяю, что ребята выложились на все сто, и я благодарен за то, что они отдали душу сегодня".

Кроме того, итальянский специалист в очередной раз прокомментировал конфликт с полузащитником команды Денисом Глушаковым и защитником Андреем Ещенко. По словам Карреры, в ближайшее время футболисты в основной состав команды не вернутся.

"Почему? Потому что я так решил", – заявил он.