Стрельба в Гамильтоне: погиб подросток

В восточной части канадского города Гамильтон (провинция Онтарио) произошла стрельба, погиб подросток.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, ЧП случилось рано утром в воскресенье. Подросток получил огнестрельные ранения, его срочно доставили в больницу, но помочь ему медики не смогли. Личность погибшего устанавливается.

Полиция опрашивает возможных свидетелей преступления, никаких других подробностей не сообщается.

Гамильтон находится примерно в 70 километрах юго-западу от крупнейшего города Канады Торонто.