Эрдоган: Турция надеется на помощь России в борьбе с терроризмом

Россия и Турция совместно определят радикальные группировки, у которых не должно оставаться возможностей действовать в демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб между территориями, контролируемыми оппозицией и режимом. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своей колонке для газеты "Коммерсант". По словам Эрдогана, сирийская оппозиция при этом останется на занимаемых ею территориях.

Решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе было принято во время переговоров Эрдогана и президента России Владимира Путина в Сочи 17 сентября. Эрдоган назвал это важным соглашением по предотвращению возможного нового гуманитарного кризиса в Сирии.

Почву для урегулирования сирийского кризиса, длящегося уже восемь лет, по словам Эрдогана, подготовил Астанинский формат, в котором Турция работала вместе с Россией и Ираном. Эрдоган выразил уверенность в том, что, несмотря на существующие различия в мнениях и подходе, это сотрудничество будет и дальше активно развиваться.

Турецкий президент также подчеркнул, что Турция ни при каких обстоятельствах не допустит террора в любой точке своей границы, отметив с сожалением продолжение "необычайной поддержки", оказываемой партии "Демократический союз" (ПДС) и "Сирийских демократических сил" (СДС), особенно со стороны США.

Такие шаги, которые вредят равновесию в регионе и миру между его народами, должны быть прекращены, убежден турецкий лидер. Турция, по его словам, надеется и на поддержку России в своей борьбе c такими террористическими организациями, как Рабочая партия Курдистана, ПДС и СДС.