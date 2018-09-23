Теннис. Доминик Тим стал победителем St. Petersburg Open

В Санкт-Петербурге завершился традиционный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов – St. Petersburg Open, призовой фонд которого составляет почти 1,2 млн долларов. Победителем турнира в мужском одиночном разряде стал первый сеяный и главный фаворит австриец Доминик Тим.

В финальном матче восьмая ракетка мира из Австрии одержала победу над словаком Мартином Клижаном. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Тима, который впервые победил на турнире в Санкт-Петербурге.