Задержаны еще трое причастных к покушению на президента Венесуэлы

В Венесуэле властями страны задержаны еще трое подозреваемых в причастности к организации покушения на президента Николаса Мадуро.

По данным министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, среди задержанных некто Хенриберт Эммануэль Ривас по кличке Морфей, принимавший непосредственное участие в организации неудавшегося покушения. Также сотрудниками правоохранительных органов задержана жена Риваса Лисбет Эспосито и полковник в отставке Рамон Сантьяго Веласко Гарсиа.

Отмечается, что в распоряжении следствия появились многочисленные доказательства, указывающие на причастность к организации покушения оппозиционного депутата парламента Хулио Борхеса, который в настоящее время скрывается за границей.

Как сообщалось, попытка устранить президента Венесуэлы с использованием беспилотных летательных аппаратов с грузом взрывчатки была совершена в Каракасе 4 августа. Глава государства и члены высшего руководства страны остались невредимы, напоминает ТАСС.

Вскоре после неудавшегося покушения президент Мадуро обвинил в случившемся венесуэльских и колумбийских ультраправых и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

По данным прокуратуры Венесуэлы, к настоящему времени число причастных к неудавшемуся покушению составляет уже несколько десятков, в числе которых, помимо Хулио Борхеса, еще один депутат парламента Венесуэлы.