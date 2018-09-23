Месси установил рекорд чемпионата Испании по числу матчей среди иностранцев

Аргентинский форвард футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси установил очередное достижение. В воскресенье, 23 сентября, нападающий вышел в стартовом составе каталонской команды на матч пятого тура чемпионата Испании против "Жироны". Эта игра стала для него 423-й в Ла Лиге.

Среди иностранных футболистов в чемпионате Испании подобного не добивался никто. Прежнее достижение (422 матча) принадлежало бразильскому защитнику Дани Алвесу, выступавшему в Испании за "Севилью" и "Барселону", отмечает РИА Новости.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:2​​​. При этом каталонцам пришлось отыграться в меньшинстве после того, как на 35-й минуте с поля был удален защитник Клеман Лангле. В составе хозяев мячи забили Лионель Месси (19-я минута) и Жерар Пике (63-я). У "Жироны" дубль на счету Кристиана Стуани (45-я и 51-я).