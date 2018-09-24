В Чехии сильный ветер вызвал перебои в электроснабжении

В десятках районов Чешской Республики из-за усиливающегося шквального ветра нарушены поставки электричества потребителям. Прежде всего, сбои в электроснабжении отмечены в Западной Чехии, где зафиксировано 70 аварий на электросетях.

По прогнозам, в течение ночи на понедельник ситуация ухудшится на всей территории Чехии, так как порывы ветра усиливаются, передает ТАСС. Из-за поваленных деревьев уже остановлено движение поездов в районе города Хеб в Западной Чехии, проблемы на железнодорожном транспорте отмечаются также в Центральной Чехии и на севере республики.

В настоящее время порывы усиливающегося ветра сопровождаются ливнями. Потоки дождевой воды уже затопили улицы в некоторых районах Праги, из-за чего в центре чешской столицы остановились трамваи.