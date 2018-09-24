Выборы во Владимирской области: Светлана Орлова вырывается вперед

Во Владимирской области после обработки 20,1 процента протоколов во втором туре голосования по выборам губернатора действующий глава региона Светлана Орлова ("Единая Россия") выходит вперед, набрав 47,08 процента голосов. Ее соперник, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набирает 47,05 процента голосов.

По предварительным данным, во втором туре голосования приняли участие 39,97 процента избирателей, тогда как во время первого тура явка составила 32,96 процента, передает ТАСС.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области был назначен после того, как по итогам прошедшего 9 сентября Единого дня голосования ни один из четырех претендентов на должность главы региона не набрал более 50 процентов голосов избирателей. По результатам первого тура наибольшее количество голосов было отдано за Светлану Орлову (36,42 процента) и депутата Законодательного собрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19 процента).