Предсезонка НХЛ. Барбашев помог "Сент-Луису" обыграть "Коламбус" с Бобровским

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, которые предшествуют началу регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" на чужом льду одержал победу над клубом "Коламбус Блю Джекетс". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Счет открыли хозяева, на 8-й минуте отличился Кэм Аткинсон. Однако "Сент-Луис" ответил на это шайбами в исполнении Криса Батлера (12-я минута), Самуэля Блэза (21-я и 27-я), Ивана Барбашева (40-я) и Дмитрия Яшкина (42-я). Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 22 броска по своим воротам.

В другом предсезонном матче "Детройт Ред Уингз" на чужом льду обыграл "Питтсбург Пингвинз" со счетом 3:2.