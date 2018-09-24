24 сентября 201800:50
Предсезонка НХЛ. Барбашев помог "Сент-Луису" обыграть "Коламбус" с Бобровским
В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, которые предшествуют началу регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" на чужом льду одержал победу над клубом "Коламбус Блю Джекетс". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
Счет открыли хозяева, на 8-й минуте отличился Кэм Аткинсон. Однако "Сент-Луис" ответил на это шайбами в исполнении Криса Батлера (12-я минута), Самуэля Блэза (21-я и 27-я), Ивана Барбашева (40-я) и Дмитрия Яшкина (42-я). Голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 22 броска по своим воротам.
В другом предсезонном матче "Детройт Ред Уингз" на чужом льду обыграл "Питтсбург Пингвинз" со счетом 3:2.
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