Выборы губернатора Владимирской области: Владимир Сипягин уходит в отрыв

Во Владимирской области после подсчета 50,66 процента протоколов по выборам губернатора региона кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин вырывается вперед, набрав 53,03 процента голосов. У действующего губернатора области Светланы Орловой 41,23 процента голосов.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся в минувшее воскресенье, 23 сентября. На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Как сообщалось, после подсчета 20,51 протоколов Светлана Орлова лидировала с 47,12 процента голосов, тогда как у Владимира Сипягина было 47,02 процента.

В первом туре голосования, состоявшегося 9 сентября при явке 32,96 процента, действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова получила 36,42 процента голосов, Владимир Сипягин — 31,19 процента.