Роналду забил победный гол за "Ювентус" в матче с "Фрозиноне"

В воскресенье, 23 сентября, шестью матчами продолжился чемпионат Италии по футболу. В последнем из них "Фрозиноне" принимал действующего чемпиона "Ювентус" и потерпел поражение со счетом 0:2.

Туринский клуб вырвал победу в концовке встречи. Первый и ставший победным мяч забил португальский форвард Криштиану Роналду (81-я минута), а уже в компенсированное время счет удвоил Федерико Бернардески.

"Ювентус" одержал пятую победу подряд на старте сезона и с 15 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата.