40 человек пострадали в ДТП на Кубе

В западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио в результате крупного ДТП травмы различной степени тяжести получили 40 человек, в том числе, 11 детей.

По предварительным данным, водитель перевозившего людей грузовика не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и перевернулось. Пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизней нет, сообщает ТАСС.

На Кубе из-за трудностей в сфере общественного транспорта часто для перевозки людей используют грузовики, переделанные в автобусы. Только по официальным данным, в минувшем году на острове произошло более 11 тысяч ДТП, в которых погибли 750 человек. Большинство аварий связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог и изношенностью автопарка.