Сергей Шляпников: сборная России по волейболу готова двигаться вперед

Главный тренер Сергей Шляпников прокомментировал выступление сборной России по волейболу на втором групповом этапе чемпионата мира. В воскресенье, 23 сентября, российская команда одержала победу над финнами со счетом 3:0 и пробилась в "Финал шести" турнира.

"Мы хотели победить, и мы этого добились, — сказал Шляпников, которого цитирует РИА Новости. — Я думаю, что второй этап прошел так, как планировалось. Теперь мы готовы двигаться вперед".

Отметим, что жеребьевка "Финала шести" пройдет 24 сентября. Среди возможных соперников сборной России команды США, Италии, Польши, Сербии и Бразилии.