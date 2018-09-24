Тайгер Вудс одержал первую за пять лет победу на турнире по гольфу

Известный американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на соревнованиях Tour Championship в Атланте (США). Для 42-летнего спортсмена она стала первой с 2013 года и 80-й в карьере на турнирах в рамках PGA Tour.

"Мне было сложно не расплакаться перед последней лункой, — заявил Вудс, которого цитирует ТАСС. — Я получал удовольствие от каждого момента. Просто не верится, что мне это удалось. Было очень сложно, последние годы вообще были не слишком легкими".

Напомним, что после предыдущей победы самый известный в мире гольфист перенес несколько операций на позвоночнике. После победы в Атланте ему осталось выиграть еще два турнира PGA Tour, чтобы повторить рекорд Сэма Снида (82).