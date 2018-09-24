Владимирскую область возглавит Владимир Сипягин

По данным информационного центра избирательной комиссии Владимирской области, по итогам обработки 100 процентов протоколов кандидат на пост губернатора региона от ЛДПР Владимир Сипягин побеждает во втором туре выборов, опережая действующую главу области Светлану Орлову ("Единая Россия").

Владимир Сипягин набрал 57,03 процента голосов, Светлана Орлова — 37,46 процента. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,25 процента избирателей, что выше, чем по время проведения первого тура, когда явка составила 32,96 процента.

Как отметил член ЦИК России Александр Кинев, избирательная кампания во Владимирской области стала одной из самых честных в стране, серьезных нарушений зафиксировано не было. По его словам, никаких предпосылок для отмены результатов выборов нет. Представитель ЦИК уточнил, что окончательное решение по результатам выборов будет принято после рассмотрения всех поступивших жалоб. "На данный момент, обладая той информацией, которая есть сейчас, мне кажется, что все было максимально прозрачно, открыто и соответствовало закону", — цитирует высказывание Александра Кинева ТАСС.

Поскольку по итогам Единого дня голосования 9 сентября ни одному из четырех претендентов на должность губернатора Владимирской области главы не удалось набрать более 50 процентов голосов, в минувшее воскресенье, 23 сентября, в регионе состоялся второй тур выборов.

По результатам первого тура наибольшее количество голосов было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову (36,42 процента) и депутата Законодательного собрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19 процента).