Игорь Додон: каждый должен заниматься своим делом

Соглашения на 250 миллионов долларов подписаны по итогам молдавско-российского экономического форума в Кишинёве. Стороны договорились о поддержке и совместном развитии малого и среднего бизнеса в области сельского хозяйства и туризма. Мероприятие проходило в столице Молдавии. О значении этого бизнес-форума рассказал президент республики Игорь Додон в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я не буду уступать правительству, когда они настаивают назначать, вот сейчас они хотят назначить министров на сектора, которые не понимают, что там происходит. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Журналист должен заниматься журналистикой, экономист должен заниматься экономикой, доктора должны заниматься медициной. А когда берут филолога или электрика и ставят руководить министерством здравоохранения, я думаю, что это не правильно по отношению к тем, кто работает в этом секторе. Поэтому, по некоторым таким принципиальным вещам общий язык не находим, и конфликт, к сожалению, продолжается. Но осталось несколько месяцев. Этот парламент может работать и принимать законы до 30 ноября. Осталось еще два месяца — октябрь, ноябрь. И после этого, у нас начинается избирательная кампания", — заявил Игорь Додон, президент Республики Молдова.