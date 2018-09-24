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24 сентября 201805:27

Доминик Тим: St. Petersburg Open – один из лучших турниров серии ATP 250

EPA

Восьмая ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу на турнире St. Petersburg Open, который завершился в Саанкт-Петербурге. Тим, посеянный на турнире под первым номером, подтвердил звание фаворита и стал победителем соревнований.

В финальном матче, который прошел в воскресенье, 23 сентября, Тим нанес поражение словаку Мартину Клижану со счетом 6:3, 6:1.

"Ощущения у меня сейчас просто потрясающие, — заявил Тим, которого цитирует РИА Новости. — Я не мог найти лучше места, чтобы завоевать свой первый титул в зале. St. Petersburg Open – один из лучших турниров серии ATP 250".

Кроме того, Тим отметил условия и болельщиков, а также пообещал вернуться в Санкт-Петербург в будущем.

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