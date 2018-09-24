Мастера по сборке кубика Рубика выявили сильнейших на чемпионате в США

В Бостоне прошел международный финал чемпионата мира по скоростной сборке кубика Рубика. Россиянин Андрей Че вошел в тройку сильнейших. В полуфинале он совсем немного уступил немцу Филиппу Вейеру, но выиграл бронзу у венгра Хунора Божинга, сообщает телеканал "Россия 24".

16-летний Андрей Че собрал кубик одной рукой за 23 секунды. Всего состязались участники из 13 стран в возрасте от 16 до 30 лет. Самым быстрым на первенстве стал представитель Австралии -- он собрал игрушку менее чем за семь секунд. За битвой наблюдал создатель легендарной головоломки Эрнё Рубик.

Победители мирового финала и их лучшее время в финальных поединках:

"Спидкубинг" — Феликс Земдекс, Австралия — 6,899 сек,

"Сборка одной рукой" — Билл Ванг, Канада — 14.943 сек,

"Рескрамбл" — Рикки Майлер, Германия — 30.128 сек,

"Спидкубинг: женский зачет" — Дана Йи, США — 8,041 сек.