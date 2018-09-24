Глава WADA Риди: мы понимаем скептицизм по поводу восстановления РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди выступил с открытым письмом по поводу решения исполкома организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Напомним, решение было принято 20 сентября. При этом до конца года российская сторона обязана предоставить данные московской лаборатории.

"Мы понимаем скептицизм по поводу доступа к тому, что еще может оставаться в московской лаборатории. – сказал Риди, которого цитирует ТАСС. — Но дедлайн, нарушение которого приведет к неизбежному возобновлению несоответствия, ставит WADA в гораздо более сильное положение, чем в любое время за последние четыре года, особенно с учетом возможного применения новых и более серьезных санкций".