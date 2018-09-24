Китаю угрожает тайфун "Трами"

В Тихом океане к западу от Филиппин сформировался новый – 24-й в этом сезоне – тайфун, которому присвоено название "Трами". В настоящее время он смещается к юго-восточному побережью Китая.

Сейчас скорость ветра в центральной части циклона достигает 48 метров в секунду с порывами до 58 метров в секунду, сообщает ТАСС. В соответствии с прогнозом, к концу начавшейся недели "Трами", который достигнет к этому времени статуса супертайфуна, может обрушиться на остров Тайвань и на побережье материкового Китая.