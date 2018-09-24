Навального освободили и снова задержали

Оппозиционер Алексей Навальный был задержан сразу после того, как его освободили после ареста.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила у себя в Twitter, что Навального задержали сразу на выходе из спецприемника и доставили в Даниловский ОВД. По ее словам, Алексея "показательно выпустили из ворот, чтобы под камерами посадить в автозак". На этот раз — по части 4 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Сегодня его дело рассмотрят в Симоновском суде. Оппозиционеру грозит штраф или арест до 20 суток.

В январе на Навального был составлен протокол об административном правонарушении за проведение несогласованной с властями акции, напоминает ТАСС. В феврале суд дважды отказался рассматривать дело и вернул его в полицию для устранения нарушений. В конце августа Навальный был задержан у себя дома. Суд ему назначил наказание в виде 30 суток административного ареста.