Теннисист Медведев поднялся на три строчки в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг. В его новой версии российский теннисист Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге и поднялся на три строчки вверх.

По сравнению с прошлой неделей теперь 22-летний россиянин располагается на 32-й строчке мирового рейтинга. Повышению поспособствовали его выступления на St. Petersburg Open, где он добрался до 1/4 финала турнира, уступив будущему победителю австрийцу Доминику Тиму.

Первой ракеткой России по-прежнему остается Карен Хачанов, который занимает 24-ю позицию. Также в сотню лучших теннисистов входит еще два представителя России – Андрей Рублев, отыгравший одну строчку рейтинга (68), а также Евгений Донской – он опустился с 84-го на 85-е место.

Продолжает возглавлять рейтинг испанец Рафаэль Надаль. Помимо него в тройку лучших теннисистов мира входят швейцарец Роджер Федерер (2) и серб Новак Джокович (3).