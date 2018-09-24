Хоккеист Алексеев стал одноклубником Овечкина

Российский защитник Александр Алексеев стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз". 18-летний хоккеист оформил контракт новичка с "кэпз" сроком на три года. Ранее россиянин выступал за клуб Западной хоккейной лиги "Ред Дир".

"Я горд и счастлив подписанием моего первого контрактf в НХЛ с замечательной командой, – написал Алексеев в своем личном аккаунте в Instagram. – Горжусь тем, что стал частью "Кэпиталз". Хочу выразить благодарность тем, кто помог мне достичь этого – друзей, одноклубников, тренеров, моего агента и, конечно, мою семью".

Напомним, что Алексеев был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ под 31-м номером.