Проигравший кандидат от "Единой России" признал выбор жителей Хабаровского края

Кандидат от "Единой России", действующий губернатор Вячеслав Шпорт, проигравший во втором туре выборов главы Хабаровского края, признал выбор жителей региона, передает ТАСС.

Шпорт заявил, что выборы прошли в конкурентной борьбе. Он поблагодарил всех поддерживавших его во время голосования, отметив, что за время его работы на посту губернатора удалось добиться конкретных результатов.

По словам действующего губернатора, ему и его команде порой приходилось принимать сложные, иногда непопулярные решения.

Он пожелал избранному губернатору плодотворной работы и успешного выполнения обязательств перед гражданами.

Как сообщалось, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал на выборах набрал почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Шпорт получил поддержку 27,97% избирателей.