Бекхэм предложил Зидану пост наставника "Интер Майами"

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, ныне являющийся владельцем американского клуба "Интер Майами", предложил Зинедину Зидану пост главного тренера команды.

Англичанин уже провел переговоры с французским специалистом на предмет возможной работы в клубе MLS, сообщает Спорт24 со ссылкой на Mirror. Свои выступления в главной лиге США по футболу "Интер Майами" начнет в 2020 году.

Напомним, ранее Вести.Ru сообщали о том, что Бекхэм намерен пригласить в свою команду аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. При этом сам форвард признавался, что планирует завершить профессиональную карьеру именно в составе каталонского клуба, воспитанником которого он и является.