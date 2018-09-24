Украина обвинила Россию в создании "опасных инцидентов" в море

Командование Военно-морских сил Украины обвинило Россию в создании опасных инцидентов в Керченском проливе во время прохождения украинских судов. Официальный Киев выразил недовольство.

В пресс-службе ВМС ВСУ заявили, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив в сложной обстановке, передает ТАСС.

В ведомстве также заявили, что силы ВМФ РФ якобы "допустили ряд опасных инцидентов". Так, "разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" чрезмерно приблизился к украинским судам, а российский истребитель Су-27 "сблизился на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВС Украины, выполнявшим плановое задание над акваторией Черного моря".

Как сообщалось ранее, два судна ВМС Украины — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — в субботу вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма в сопровождении кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Российские военные корабли сопроводили их в рамках международного права.

В воскресенье они прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море.